В классе 32 учащихся, из них5/8 занимаются в спортивных секциях. Сколько учеников эт??го класса занимаются в спортивных секциях?
Математика
В классе 32 учащихся, из них5/8 занимаются в спортивных секциях. Сколько учеников эт??го класса занимаются в спортивных секциях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 учащихся занимаются в спортивных секциях: 32*5/8=20
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