В классе 32 учащихся, из них5/8 занимаются в спортивных секциях. Сколько учеников эт??го класса занимаются в спортивных секциях?

Математика

В классе 32 учащихся, из них5/8 занимаются в спортивных секциях. Сколько учеников эт??го класса занимаются в спортивных секциях?

Автор: Гость