Складiть 4 речення, викотистовуючи прислiвники у формi вищого й найвищого ступенiв ??орiвняння
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Складiть 4 речення, викотистовуючи прислiвники у формi вищого й найвищого ступенiв ??орiвняння
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марійка ставилися до Петра добріше, ніж він до неї. Володимир написав твір з української мови найграмотніше. Більш докладно ви можете прочитати в посібнику. Олена намагалася відповісти на це питання якнайшвидше.
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