Сочинение рассуждение на тему " как отличить прилагательное от числительного" заранее спссибо

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Имя прилагательное обозначает признак предмета, его качество: хороший, большой, медный и отвечает на вопросы: какой? чей? Имена прилагательные изменяются по родам:красный, красная, красное;по числам: красный,красные и по падежам Грамматические категории имени прилагательного полностью зависят от существительного, с которым оно согласуется, и, следовательно, являются несамостоятельными. Определяя признак предмета, прилагательное в предложении чаше всего выступает в роли определения. Например,отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком. .. (С. Есенин) Имя числительное – это часть речи, которая обозначает количество предметов или порядок их при счете. Числительные отвечают на вопросы «Сколько?» или «Который?». Соответственно, различают количественные (сто, пятьдесят восемь и прочее) и порядковые числительные (сотый, пятьдесят восьмой и прочее). Количественные числительные изменяются только по падежам, но не могут изменяться по родам и числам (за исключением слова «один»). А вот порядковые числительные могут изменяться по родам и числам (например, третий, третья, третье, третьи). И именно порядковые числительные наиболее близки к прилагательным. Сходство заметно даже в структуре слов. Разграничить эти части речи довольно просто. Во-первых, смотрим на значение. Числительное – это всегда признак по количеству, а прилагательное может обозначать разные признаки (цвет, форма, материал, качество характера и т.д.). Во-вторых, числительные всегда можно записать не только словами, но и числами (сто и 100, сотый и 100-ый).