Почему поп музыка даде в 21 веке имеет широкое распространение

Гость: Гость:

Потому что люди, особенно молодежь, любит поп музыку, они сами не слышали музыку Баха,Моцарта,Шуберта и многих других.Но есть песни хорошие, знаменитые, чаще всего заграничные. А так на вечеринку или праздник чтобы потанцевать вальс не поставишь.