Почему поп музыка даде в 21 веке имеет широкое распространение
Музыка
Почему поп музыка даде в 21 веке имеет широкое распространение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что люди, особенно молодежь, любит поп музыку, они сами не слышали музыку Баха,Моцарта,Шуберта и многих других.Но есть песни хорошие, знаменитые, чаще всего заграничные. А так на вечеринку или праздник чтобы потанцевать вальс не поставишь.
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