Укажите предложение,в котором есть лишнее по смыслу слово. 1.снег кружится и пада??т на землю 2.самая северная точка нашей планеты называется северным полюсом 3.в нашем классе плохая дисциплина поведения 4.придумайте предло...

Русский язык

Укажите предложение,в котором есть лишнее по смыслу слово. 1.снег кружится и пада??т на землю 2.самая северная точка нашей планеты называется северным полюсом 3.в нашем классе плохая дисциплина поведения 4.придумайте предложение с существительным в предложном падеже

Автор: Гость