Укажите предложение,в котором есть лишнее по смыслу слово. 1.снег кружится и пада??т на землю 2.самая северная точка нашей планеты называется северным полюсом 3.в нашем классе плохая дисциплина поведения 4.придумайте предло...

Русский язык
Укажите предложение,в котором есть лишнее по смыслу слово. 1.снег кружится и пада??т на землю 2.самая северная точка нашей планеты называется северным полюсом 3.в нашем классе плохая дисциплина поведения 4.придумайте предложение с существительным в предложном падеже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)снег падает на землю 2) северная точка нашей планеты называется северным полюсом
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