К чему приводит недостаток и переизбыток тимуса?

Биология
К чему приводит недостаток и переизбыток тимуса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недостаток тимуса приводит к специфически сенсибилизированные к опухолевым антигенам, и цитотоксины, активные по отношению к этим антигенам. У больных отмечают развитие реакции гиперчувствительности замедленного типа.
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