Use, try, help, seem, move - это неправильные или правильные глаголы? Какие правильные, какие ??ет?
Английский язык
Use, try, help, seem, move - это неправильные или правильные глаголы? Какие правильные, какие ??ет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Use правельный try и help тоже и move правельный а вот seem не правельный
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