Охарактеризуйте и назовите признаки малой первичной группы
Обществознание
Охарактеризуйте и назовите признаки малой первичной группы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пространственное и временное соприсутствие людей, которое дает возможность для личных контактов;2) референтность – принятие членами группы общих эталонов поведения, моральных и ценностных норм;3) лидерство – взаимодействие лидеров и ведомых в группе, влияние лидеров на группу в целом ради осуществления общих целей;4) интегративность группы – мера единства, слитности, общности членов группы;5) интрагрупповая активность – мера внутригрупповой активности отдельных членов группы;6) интергрупповая активность – мера активности группы в целом и ее членов с внешними группами;7) микроклимат – характер взаимоотношений между людьми в группе, их психологическоесамочувствие, удовлетворенность группой, комфортность пребывания в ней;8) организованность – способность группы к самоуправлению;
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