Составьте из этих предложения: ввиду недостатка времени

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Составьте из этих предложения: ввиду недостатка времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я пропустил тренировку ввиду недостатка времени.
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