Помогите пажалуста решить задачу на завод отправлено 3600 т угля в вагонах, по 60 т в ??аждом, и сколько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Математика
Помогите пажалуста решить задачу на завод отправлено 3600 т угля в вагонах, по 60 т в ??аждом, и сколько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3600/60=60; 3600/90=40; 60-40=20. Ответ: вагонов по 60т потребовалось больше на 20 штук
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