Помогите пажалуста решить задачу на завод отправлено 3600 т угля в вагонах, по 60 т в ??аждом, и сколько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Математика

Помогите пажалуста решить задачу на завод отправлено 3600 т угля в вагонах, по 60 т в ??аждом, и сколько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Автор: Гость