Пожалуйста помогите! Выписать эпитеты из произведения "крестьянские дети". Эпитеты про детей

Литература
Пожалуйста помогите! Выписать эпитеты из произведения "крестьянские дети". Эпитеты про детей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эпитет — слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, помогает слову(выражению) обрести красочность, насыщенность. Употребляется как в поэзии (чаще), так и в прозе. "красное детство", и «скудное поле», упоминание «честных мыслей, которым нет воли»
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