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Спасите!!срочно нужны ответы! Прошу
География
Спасите!!срочно нужны ответы! Прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)В-Биогенное 2)А-Физическое 3)А-Физическое 4)Б-Химическое
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