Составьте краткие структурные формулы возможных веществ с молекулярными формулами С3Н6 и С3Н4 Назовите полученные вещества. Охарактеризуйте их с точки зрения принадлежности к классу, предельности

Химия

Составьте краткие структурные формулы возможных веществ с молекулярными формулами С3Н6 и С3Н4 Назовите полученные вещества. Охарактеризуйте их с точки зрения принадлежности к классу, предельности

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