Составьте краткие структурные формулы возможных веществ с молекулярными формулами С3Н6 и С3Н4 Назовите полученные вещества. Охарактеризуйте их с точки зрения принадлежности к классу, предельности
Химия
Составьте краткие структурные формулы возможных веществ с молекулярными формулами С3Н6 и С3Н4 Назовите полученные вещества. Охарактеризуйте их с точки зрения принадлежности к классу, предельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH2=CH-CH3 пропен(пропилен) С3H6 рисуешь в форме треугольника - циклопропан CHтройная связьС-СH3 пропин CH2=C=CH2 пропадиен
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