Составьте кроссворд на любую выбранную тему

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По горизонтали: 7. Вокальную партию в симфонической поэме "Фауст" у композитора Альфреда ... исполняла Алла Пугачева. 8. Воинское подразделение, предназначенное для охраны военнопленных, осужденных и других. 9. На территории какого современного государства находился Карфаген? 12. Старинная русская монета и единица денежного счета, соответствовала вначале 6 московским или 3 новгородским деньгам. 13. Московский вуз, готовящий будущих дипломатов. 14. Опасный сеятель хаоса и страха в экстремальной обстановке. 15. Лес после ухода дровосеков. 18. Вокруг этого стержня что-нибудь да вертится. 19. Северная птица: и чибис, и бекас, и турухтан, и вальдшнеп. 20. "Но пышно еще доцветает настурций в нем огненный ..." (А. Фет). 22. Вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. 23. Знаменитая "Дискотека ..." из города Иваново. 24. "... не догонят!" ("Тату"). 27. Главный одесский памятник. 29. В старину: полка или киот с иконами. 31. Голос, которым говорят не на повышенных, а на пониженных тонах. 32. Фамилия Салавата. 33. Связующее звено между соседями по подъезду в виде трубы. 35. По Фрейду у человека есть три желания: голод, жажда и это. 36. Английская писательница, автор романа "Овод". По вертикали: 1. Германские заводы по производству этого хита органического синтеза XIX века были сожжены инженером перемены, не боимся ничего: при любой метаморфозе сохраняем статус-...