Составьте план рассказа о морском путешествии древних греков используя текст параграфа карту и отрывок из поэмы гомера одиссея в конце параграфа
История
Составьте план рассказа о морском путешествии древних греков используя текст параграфа карту и отрывок из поэмы гомера одиссея в конце параграфа
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется так 1 Ссора с богом Посейдоном 2 Встреча с циклопам 3 Бог веселья Дионис 4 Ветер 5 Задержка на 5 лет 6 Подземное царство мёртвых 7 Кораблькрушение 8 Встреча с царём 9 Возвращение домой
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