Составьте план рассказа о морском путешествии древних греков используя текст параграфа карту и отрывок из поэмы гомера одиссея в конце параграфа

История
Составьте план рассказа о морском путешествии древних греков используя текст параграфа карту и отрывок из поэмы гомера одиссея в конце параграфа
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется так  1 Ссора с богом Посейдоном 2 Встреча с циклопам 3 Бог веселья Дионис  4 Ветер 5 Задержка на 5 лет 6 Подземное царство мёртвых 7 Кораблькрушение 8 Встреча с царём 9 Возвращение домой
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