Составьте пожалуйста гнёзда для вот этих слов Болезнь.Дерево.Дождь.Дети
Русский язык
Составьте пожалуйста гнёзда для вот этих слов Болезнь.Дерево.Дождь.Дети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орлы в горах строят гнезда. Орлы- подлежащее(существительное), строят- сказуемое(глагол) Ворона вьёт на дереве гнездо. Ворона- подлежащее(существительное), вьёт-сказуемое(глагол)
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