Составьте предложение: like, morning, little, not, Mary, the, does, milk, in. Заранее огромное спасибо!
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Составьте предложение: like, morning, little, not, Mary, the, does, milk, in. Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Mary does not like little milk in the morning.
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