Составьте предложение по схеме ..........,........и ..........
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Составьте предложение по схеме ..........,........и ..........
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Гость:
Умный, красивый и добрый.
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