Составте предложение с фразеологизмом топорная работа
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Составте предложение с фразеологизмом топорная работа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это была такая топорная работа, что даже я смотреть на неё не стал.
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