Разберите предложение по членам предложения: 1. Волчица с волчатами спала в своем ??огове. 2. Медленно ползла черепаха с большим панцирем. 3. Важный жираф посматривал на всех свысока. В большом бассейне дружно плавали дельфины.

Русский язык

Разберите предложение по членам предложения: 1. Волчица с волчатами спала в своем ??огове. 2. Медленно ползла черепаха с большим панцирем. 3. Важный жираф посматривал на всех свысока. В большом бассейне дружно плавали дельфины.

Автор: Гость