Разберите предложение по членам предложения: 1. Волчица с волчатами спала в своем ??огове. 2. Медленно ползла черепаха с большим панцирем. 3. Важный жираф посматривал на всех свысока. В большом бассейне дружно плавали дельфины.

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Разберите предложение по членам предложения: 1. Волчица с волчатами спала в своем ??огове. 2. Медленно ползла черепаха с большим панцирем. 3. Важный жираф посматривал на всех свысока. В большом бассейне дружно плавали дельфины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Волчица-кто?, спала что делала? 2)черепаха-кто? Ползла-что делала? 3)жараф-кто? посматривал-что делал? 4)дельфины-кто? подавали-что делали?
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