Точка О принадлежит отрезку HT. Найдите длину HT если HO= 17см, OT=15см
Алгебра
Точка О принадлежит отрезку HT. Найдите длину HT если HO= 17см, OT=15см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HT=HO+OT HT=17+15=32(см)
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