Какие отношения в доме Троекуровых? Как развивается ссора между Дубровским и Троекуровым? СРОЧНОООООО!

Гость: Гость:

Траекуров уже в начале виден нам как негативный герой. И в доме его все уважали из-за его богатств. Но его дочь всегда отнасилась к нему как-то негативно. В попытке мстить Дубровскому они ссорятся, и от этого Дубровский заболевает. В итоге он умирает.после чего в дело вступает Владимир.Пытается вастанавить справедливость.