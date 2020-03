Составьте предложения : favourite , is , which , music , your , type , of ? parents , jogging , do , your , like ? we , weekend , or , rugby , every , play , football . you , fit ,do , how , keep ? sports , popular , my ,...

Английский язык

Составьте предложения : favourite , is , which , music , your , type , of ? parents , jogging , do , your , like ? we , weekend , or , rugby , every , play , football . you , fit ,do , how , keep ? sports , popular , my , doing , very , is , family , in . Заранее спасибо

Автор: Гость