Рабочий поднимает на 3 этаж высотой 10 метров тело массой 15 килограмм На сколько ув??личивается при этом потенциальная энергия системы тел и земля

Физика
Рабочий поднимает на 3 этаж высотой 10 метров тело массой 15 килограмм На сколько ув??личивается при этом потенциальная энергия системы тел и земля
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=10 m m=15kg g=10 m/s^2 E-? E=mgh=1500Дж
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