Рабочий поднимает на 3 этаж высотой 10 метров тело массой 15 килограмм На сколько ув??личивается при этом потенциальная энергия системы тел и земля

Физика

Рабочий поднимает на 3 этаж высотой 10 метров тело массой 15 килограмм На сколько ув??личивается при этом потенциальная энергия системы тел и земля

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