Составьте предложения , используя в качестве вводных следующие слова : конечно , в??-первых , во-вторых, к сожалению, одним соовом , наверное , представьте себе , по-моему.
Русский язык
Составьте предложения , используя в качестве вводных следующие слова : конечно , в??-первых , во-вторых, к сожалению, одним соовом , наверное , представьте себе , по-моему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вы, конечно, умный человек, но я еще умнее. 2) Во-первых, я знаю множество тригонометрических аксиом. 3) Во-вторых, в моих силах блестяще написать исследовательскую работу по краеведческой теме. 4) Но я, к сожалению, не знаю корейский язык. 5) Мой друг, одним словом, лучший. 6) Вы, Алексей, наверное, многоуважаемый ученый. 7) Мы с другом, представьте, умеем жонглировать.
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