Составте предложения со словами. Прелесть-радость. Простор-раздолье. Счастье-радость. Далёкие-невозвратимые. Прощались-расставались. Доброта-ласка.
Литература
Составте предложения со словами. Прелесть-радость. Простор-раздолье. Счастье-радость. Далёкие-невозвратимые. Прощались-расставались. Доброта-ласка.
Ответ(ы):
Гость:
Погода сегодня просто прелесть,и радость наполняла девочку. в нашем селе много просторов ,есть где разгуляться,одним словом раздолье. Счастье на нашей улицы не покидало никого.Далёкие просторы виднелись вдали ,как-будто они были совсем далеко и казались невозвратимыми .после каникул не хотелось прощаться со всеми,но время шло,и пришлось расставаться.После удачной поездки меня переполняло добротой ,дома меня встретили с душевной лаской.
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