Составьте программу на языке Паскаль для решения квадратного уравнения.Коэффици??нты a,b и c вводятся с клавиатуры.На экране выводится информация о значении корней квадратного уравнения.

Информатика

Составьте программу на языке Паскаль для решения квадратного уравнения.Коэффици??нты a,b и c вводятся с клавиатуры.На экране выводится информация о значении корней квадратного уравнения.

Автор: Гость