Составьте программу на языке Паскаль для решения квадратного уравнения.Коэффици??нты a,b и c вводятся с клавиатуры.На экране выводится информация о значении корней квадратного уравнения.

Информатика
Составьте программу на языке Паскаль для решения квадратного уравнения.Коэффици??нты a,b и c вводятся с клавиатуры.На экране выводится информация о значении корней квадратного уравнения.
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