Составте рассказ по картине
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Составте рассказ по картине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед нами картина...... на ней изображены дети,взрослые. больше всего мне нравится ....... потому,что..... рекомендую посмотреть эту картину! как-то так
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