Составте рассуждение на тему чтение- лучшее учение

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Сочинение-миниатюра Чтение - вот лучшее учение!Я согласна с высказыванием А.С. Пушкина «Чтение – вот лучшее учение!». Да и как можно не согласиться с этим великим писателем и поэтом?!Когда ты садишься и открываешь книгу, то с первых страниц она может разочаровать тебя. Ведь ты хотел прочитать интересную книгу, а здесь какие-то слишком мудрые слова, да и начало не радует… Но не торопись с выводами. Для начала, просто пролистай её, найди то, что тебя заинтересует. И, конечно же, начинай читать с самого начала, именно с тех скучных вводных слов. Со временем книга тебя увлечёт, и ты окунёшься в мир прекрасной и захватывающей истории.Читая книгу, ты не заметишь, как пролетит время, а вместе с ним пополнится твоя речь и ум. Но что же бывает, когда вовсе не читаешь книг?Ответ на этот вопрос даёт произведение «Горе от ума», которое принадлежит очень талантливому писателю – А.С. Грибоедову. Он трагически погиб в Иране, как русский дипломат, защищавший свою Родину. «Горе от ума» - пьеса с множеством ролей и действий. Именно здесь представлены герои, не уважающие ни чтение, ни учебные заведения, ни даже ум. Эти персонажи составляют Фамусовское общество. Реплики главного героя – Фамусова о том, что «от русских книг ему уж больно спится» говорит о его отношении к книгам, как к снотворному. Так же старуха Хлёстова в этой пьесе произносит слова о том, что «Школы и другие учебные заведения лишают человека ума», которые говорят о её недалёкости ума.Единственным действительно умным человеком в произведении является Чацкий. Он чувствует себя одиноким в Фамусовском обществе и решает уехать. Но не только одиночество повлияло на его решение. Слух о его «сумасшествии» был последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Со словами: «Карету мне, карету» он уезжает.Исходя из вышесказанного, можно сказать, что чтение действительно самое лучшее учение. Ведь читая, мы пополняем свой ум, свою лексику и духовно вырастаем не только в глазах окружающих, но и в своих собственных.