Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их р??д. Авторалли, ситро, консоме, кашне, коммюнике, суфле, портье, месье, меню, такси, танго, радио, рефери, рондо, табу, фиаско, филе, шевалье, ша...
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Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их р??д. Авторалли, ситро, консоме, кашне, коммюнике, суфле, портье, месье, меню, такси, танго, радио, рефери, рондо, табу, фиаско, филе, шевалье, шасси, фолио, кино, шимпанзе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивое меню. маленькое меню, яркое меню.
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