Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их р??д. Авторалли, ситро, консоме, кашне, коммюнике, суфле, портье, месье, меню, такси, танго, радио, рефери, рондо, табу, фиаско, филе, шевалье, ша...

Русский язык
Составьте с данными словами словосочетания, в которых был бы четко обозначен их р??д. Авторалли, ситро, консоме, кашне, коммюнике, суфле, портье, месье, меню, такси, танго, радио, рефери, рондо, табу, фиаско, филе, шевалье, шасси, фолио, кино, шимпанзе.
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Красивое меню. маленькое меню, яркое меню.
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