Представьте себе, что футбольный матч смотрит бывший профессиональный футболист, тренер команды, мама одного из игроков, человек, ни чего не понимающий ничего в футболе. После окончания футбольного матча они должны дать описани...

Гость: Гость:

1. Бывший профессиональный футболист скорее всего оценит качество ведения меча/забивание в ворота и в целом нахождение на поле, то как игрок контролировал игру. Тренер же может совпасть, в некотором роде, с ответом бывшего футболиста, ведь, наверняка, он и сам им был. Но так же будет больше судить игрока, ведь знает его поведение не только во время соревнований, но и тренировок. В этом случае, тренер может и приводить сравнения, что было до и что сейчас. Мамы чаще всего любят и всегда гордятся своим чадом, чтобы не происходило на поле. Посему, она будет гордой не смотря на все его возможные фолы и карточки. Человек ничего не смыслящий будет оценивать игру и игрока по первым впечатлениям: нравится ли ему сам спорт, захватила ли его игра, а так же делал ли игрок что-то впечатляющее. 2. Может отразится то, каким характером автор наделил тренера, маму, спортсмена и прохожего, а так же его отношение к ним. 3. Тренер и бывший спортсмен люди профессиональные. Значит футбол они расценивают не как обычные любители. Поэтому, будут пользоваться специальными терминами, а так же давать советы по исправлению ошибок, которых обычный человек мог не заметить. Мама же человек людящий, а значит вдаваться в то, как он делал, к примеру, подкаты, оценивать просто не сможет, но выскажет то, что, по ее мнению, игрок сделал хорошо. Человек не будет заинтересован в конкретике, для него в ней нет никакого смысла и скорее всего она ему даже не знакома, как и особые детали футбола. Он заранее может настроить себя на отрицательное или положительное высказывание о игроке или же футболе в целом. Надеюсь,хоть чем то помогла.