Дайте характеристику народа пензенского края в древности

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книге рассказывается о происхождении названий природногеографических и других ландшафтных объектов Пензенскойобласти. Работа основана на архивных источниках 17-18 веков, в том числе отказных книгах, хозяйственных описаниях, «Экономических примечаниях» к материалам Генерального межевания, картографических источниках 18–19 вв. В центре внимания буртасская, мордовская, татарская топонимия северного участка бывшего «Дикого поля», Верхней Суры, юго-восточной части Мещеры и Верхнего Прихопровья. Предлагаемые этимологии увязываются с местным ландшафтом и историческими реалиями Пензенского края.Рекомендуется студентам, учащимся старших классов школ и гимназий, преподавателям, всем, кто интересуется топонимикой.МИР ДРЕВНИХ ТОПОНИМОВГеографические названия едва ли не самые древние памятники, созданные человеком. В них отражены история языков и регионов, процесс освоения человеком новых пространств, социальные отношения, духовная жизнь народов. Все, что происходило на земле, запечатлено в россыпи имен на географической карте. Словно путеводная нить, древние и новые названия связывают прошлое и настоящее, одни этносы с другими. Современная топонимика позволяет побывать в царстве имен, по сложности своего устройства не уступающего легендарным лабиринтам Минотавра. Промелькнули столетия, неузнаваемо изменились ландшафты, а названия живут.Воистину, согласно учению о Логосе, вначале было Слово.В Пензенском крае предпринимались попытки осмыслить местную систему названий еще в 19 веке. Одним из первых взял на себя решение этой задачи краевед Г.П. Петерсон (1839–1909). Выявлению смысла географических имен на основе преданий посвящен отдельный пункт описания селений Петровского уезда 1911 года (ф.407 Госархива Саратовской области). Первым указал на необходимость системного подхода к топонимии региона А.Л. Хвощев. В «Очерках по истории Пензенского края» (1922 г.) он опубликовал список местных гидронимов, обратив внимание на повторяемость окончаний -ма, -ай / -яй, -ей, -га и других. Историк сделал вывод, что повторяемость обусловлена влиянием языков прежних аборигенов.Научный подход Хвощева можно определить как формальнотипологический. Он сделал шаг от любительства к научной дисциплине.В 1972 г. завершил многолетний труд «Откуда наши названия»краевед Г.В. Еремин; в машинописном варианте книга хранится в научной библиотеке имени Лермонтова. В 1974 г. опубликована статья профессора В.Д. Бондалетова в «Вопросах географии» (№94) под названием «Семиотическое изучение топонимии. Названия населенных мест Пензенской области». В том же сборнике помещена статья Е.Ф. Данилиной «Из наблюдений над гидронимией Пензенской области». В 1982 г. Н.А. Кузнецова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Топонимия Пензенского края». В 1989-м вышла книга П.В. Зимина и Г.В. Еремина «Реки Пензенской области», в которой перечислено 2500 (!) гидронимов, приведена их этимология. На наш взгляд, работа Г.В. Еремина 1972 года, к сожалению, не замеченная пензенскими учеными, несмотря на ряд фантастических этимологий, представляет собой шаг вперед в системном изучении пензенской топонимии прежде всего благодаря вниманию автора к мордовской и татарской лексике. В этом смысле совместная работа Г.В. Еремина и П.В. Зимина многое потеряла из-за ничем не оправданного увлечения последнего самодийскими языками как инструментами познания гидронимии Пензенского края. Труды пензенских лингвистов Е.Ф. Данилиной и Н.А. Кузнецовой слишком оторваны от исторической и географической составляющих топонимики. В результате в многочисленных названиях с мордовским корнем лей (лейка) – «речка, овраг» это корневое понятие игнорируется, а -ейка идентифируется как русский уменьшительный суффикс.В 1992 г. опубликованы мои материалы к историкотопонимическому словарю Пензенской области «Мокша, Сура и другие». Книга положительно оценена профессором Мордовского государственного университета Н.Ф. Мокшиным,1 пензенскими археологами,2 рязанскими краеведами.3 Негативное, предвзятое отношение к ней сложилось на кафедре русского языка Пензенского педагогического университета, что видно по статье В.Д. Бондалетова о топонимии опубликованной в «Пензенской энциклопедии», который почему-то «не заметил» вышедшей книги.