Объясните тему Противоположные числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел

Математика
Объясните тему Противоположные числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рациональные числа — это целые и дробные числа (обыкновенные дроби,конечные  десятичные дроби и бесконечные периодические дроби).
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