Какое количество теплоты треубется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 80 °С?
Физика
Какое количество теплоты треубется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 80 °С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q= C m(t2-t1) Q=880*4*(80-15)=228800Дж
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