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Решил уравнение: 800-(160+y+250)=170
Математика
Решил уравнение: 800-(160+y+250)=170
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-160-y-250=170 -y=170+160+250-800 -y=-220 y=220 Ответ:220
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