Объясните формирование горной расы людей в экваториальных регионах
География
Объясните формирование горной расы людей в экваториальных регионах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это какой класс?? да кукушку шшшшшщшшш
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