1.Рассчитайте количество теплоты , которое необходимо для обращения в пар 250г воды, взятой при температуре 100 °С. 2. Свинцовый брусок имеет массу 400г и температуру 327°С. Какое количество теплоты выделится при его кристаллиз...

Физика

1.Рассчитайте количество теплоты , которое необходимо для обращения в пар 250г воды, взятой при температуре 100 °С. 2. Свинцовый брусок имеет массу 400г и температуру 327°С. Какое количество теплоты выделится при его кристаллизации. 3. Какое количество теплоты выделяется при конденсации и дальнейшем охлаждении до 18°С 2г спирта. Пожалуйста напишите с "дано":-)

Автор: Гость