1.Рассчитайте количество теплоты , которое необходимо для обращения в пар 250г воды, взятой при температуре 100 °С. 2. Свинцовый брусок имеет массу 400г и температуру 327°С. Какое количество теплоты выделится при его кристаллиз...
Физика
1.Рассчитайте количество теплоты , которое необходимо для обращения в пар 250г воды, взятой при температуре 100 °С. 2. Свинцовый брусок имеет массу 400г и температуру 327°С. Какое количество теплоты выделится при его кристаллизации. 3. Какое количество теплоты выделяется при конденсации и дальнейшем охлаждении до 18°С 2г спирта. Пожалуйста напишите с "дано":-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:m=0.25кг t=100 C найти:Q Q=Lm Q=2300*10^3*0.25= 575*10^3 Дж дано: m=0.4кг t=327С найти:Q Q=l(лямбда)m Q=24*10^3*0.4=9.6*10^3 Дж Дано:m=2*10^-3кг t2=18C t1=78C Найти: Q Q=Q1+Q2 Q1=cm(t1-t2) Q2=Lm Q=cm(t1-t2)+Lm Q=2470*2*10^-3*(78-18)+900*10^3*2*10^-3=296.4+1800=2096.4Дж
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