Укажите слово с чередующейся гласной в корне 1 площадка 2 боязнь 3 проскочить 4 обнищавший
Русский язык
Укажите слово с чередующейся гласной в корне 1 площадка 2 боязнь 3 проскочить 4 обнищавший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проскочить. чередующаяся гласная -а. в чередующихся корнях -скак , -скоч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить:На пошив одной юбки идет в 2 раза меньше ткани, чем на пошив одних брюк. Во сколько раз больше ткани пойдет на пошив 17 брюк, чем н...
Математика
Расстояние между двумя пристанями А и B на реке бревно проплывает за 30 часов , а катер проплывает по озеру такое же расстояние за 5 часов . За ско...