Составьте Синквейн об Стойком Оловянном Солдатике. 3 слова это глаголы (что делае?? что делают?) 4 слова Это фраза, в которой выражается личное мнение к предмету разговора. 1 слово, Выводит итог . Это сущствительное (кто? что?)

Литература

Составьте Синквейн об Стойком Оловянном Солдатике. 3 слова это глаголы (что делае?? что делают?) 4 слова Это фраза, в которой выражается личное мнение к предмету разговора. 1 слово, Выводит итог . Это сущствительное (кто? что?)

Автор: Гость