Составьте Синквейн об Стойком Оловянном Солдатике. 3 слова это глаголы (что делае?? что делают?) 4 слова Это фраза, в которой выражается личное мнение к предмету разговора. 1 слово, Выводит итог . Это сущствительное (кто? что?)

Литература
Составьте Синквейн об Стойком Оловянном Солдатике. 3 слова это глаголы (что делае?? что делают?) 4 слова Это фраза, в которой выражается личное мнение к предмету разговора. 1 слово, Выводит итог . Это сущствительное (кто? что?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солдатик Храбрый героичный Плыл блуждал любил Вдруг не стого не сего один из мальчиков швырнул солдатика в пылающий огонь. Храбрость (нам говорили писать еще 2 прилагательных)
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