Составте сюжетный план по рассказу Заичьи лапы

Литература
Составте сюжетный план по рассказу Заичьи лапы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Ваня принес зайца к ветеренару 2. Отказ ветеренара 3. С дедом понесли зайца к Карлу Петровичу 4. Лечение зайца Коршем 5. История деда о зайце 6. Спасения зайцем деда
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