Составьте сказку ( 7 -10 предложений) используя как можно больше наречий плиз СРОЧНО!!!!

Гость: Гость:

Я очень люблю зиму. Приятно прогуливаться по городу, никуда не спешить, разглядывать всё кругом. Везде вокруг меня падают, кружатся белоснежные снежинки. Сквозь снежные тучи проглядывает солнышко. Ой! Слева от моей ноги замёрзла небольшая лужа,рядом с ней-ещё несколько. Во дворах весело грают маленькие дети: кто слепил первого снеговика, кто построил крепость, а кто-то и вовсю освоил новую горку. Все рады зиме, даже взрослые.