"В сказках обычно действуют злые силы:Баба Яга,Кощей Бессмертный,Змей Горыныч."Разобрать по членам предложения

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"В сказках обычно действуют злые силы:Баба Яга,Кощей Бессмертный,Змей Горыныч."Разобрать по членам предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказках-обстоятельство, обычно-остоятельство, действуют-сказуемое, злые-определение, силы-сказуемое, баба яга, кощей бессмертный, змей горыныч-дополнение) _
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