"В сказках обычно действуют злые силы:Баба Яга,Кощей Бессмертный,Змей Горыныч."Разобрать по членам предложения
Русский язык
"В сказках обычно действуют злые силы:Баба Яга,Кощей Бессмертный,Змей Горыныч."Разобрать по членам предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказках-обстоятельство, обычно-остоятельство, действуют-сказуемое, злые-определение, силы-сказуемое, баба яга, кощей бессмертный, змей горыныч-дополнение) _
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
История
Почему именно пуританизм лег в основу идеологии английской буржуазии? Могла ли сыграть эту роль англиканская церковь? Обоснуйте ответ
Українська мова
Русский язык