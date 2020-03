Составьте сказку на английском 120 слов . Срочно с переводом

Гость: Гость:

Вот мне тоже такое задавали! The hare was once boasting of his speed before the other animals. «I have never yet been beaten,» said he, «when I put forth my full speed. I challenge anyone here to race with me.» The tortoise said quietly, «I accept your challenge.» «That is a good joke,» said the hare. «I could dance around you all the way.» «Keep your boasting until you’ve beaten,» answered the tortoise. «Shall we race?» So a course was fixed and a start was made. The hare darted almost out of sight at once, but soon stopped and, to show his contempt for the tortoise, lay down to have a nap. The tortoise plodded on and plodded on, and when the hare awoke from his nap, he saw the tortoise nearing the finish line, and he could not catch up in time to save the race. Plodding wins the race. Перевод: Заяц однажды похвастался, что он быстрее всех животных. «Меня никто до этого не побеждал», — сказал он, «когда я включал свою полную скорость. Я вызываю любого чтобы посоревановаться со мной». Черепаха тихо сказала — «Я принимаю вызов». «Это хорошая шутка», — сказал заяц. «Я буду танцевать вокруг тебя всю гонку». «Хвастайся до того, как ты будешь побит», — ответила черепала. «Мы будем соревноваться?». Так, о гонке было договорено и старт был дан. Заяц сразу же скрылся за горизонтом, но вскоре остановился и, чтобы показать презрение черепахе, лег вздремнуть. Черепаха шла дальше и дальше, и когда заяц проснулся, он увидел, что черепаха возле финишной линии, и он уже не успевает вовремя, чтобы спасит гонку. Медленный и трудолюбивый выиграл гонку.