Составьте схему предложения: деревня расположилась на берегу узкой, но глубокой речки
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Составьте схему предложения: деревня расположилась на берегу узкой, но глубокой речки
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Подлежащее сказуемое обстоятельство определение, союз определение дополнение
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