Составьте словообразовательное гнездо со словом на выбор снег,книга или свет пожалуйста очень надо!!!!!!

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Составьте словообразовательное гнездо со словом на выбор снег,книга или свет пожалуйста очень надо!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снега.снежный. книги.книгу. светится
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