Вопросы по книге "Дубровский". Help. 1. Что мы узнали о жизни Дубровского в Петербурге? 2. Каковы были отношения отца и сына Дубровских? 3. Как воспринял Дубровский весть о болезни отца? 4. Почему Владимир велел выгнать Троеку...

Гость: Гость:

1.Он вел себя не о чем не задумываясь,венил себя за то что давно не ездил к отцу,но потом позвонила женщина котора ухаживала за отцом Дубровского и он сразу же отправися к отцу.2. Они очень друг друга любили но когда его отец умер он отчаялся ,но вообщем отношение у них было хорошие.3 ОН очень сильно расстроился стал винить себя,что не писал ему,не приезжал к нему и только после звонка он поехал к отцу.4.Его отец умер и Троекуров не отставал от 4.Он велел его выгнать потому что ему и так было плохо он отобрал у него последние имения.И он уже не смог его видеть.