Составьте словосочетание.обозначь главное и зависимое слово.укажи,в прямом или п??реносном значение употреблены приланательное.дождь серебренный

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Составьте словосочетание.обозначь главное и зависимое слово.укажи,в прямом или п??реносном значение употреблены приланательное.дождь серебренный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь (какой?) серебряный главное зависимое это переносное значение, так как серебряного дождя не бывает
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