Составьте словосочетание типа желать добра, сказать правду

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Составьте словосочетание типа желать добра, сказать правду
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Помочь другу, написать письмо,убрать вещи,помыть полы, положить в холодильник, поднять кота,смотреть телевизор, гулять с другом,собраться утром.и т.д
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