Читатель прочитал в первый день 20 процентов всей книги и 8 страниц, во второй день 40 процентов оставшихся страниц и 8 страниц, а в третий день 20 процентов оставшихся страниц, но осталось 32 страницы прочитать. сколько в книг...

Математика

Читатель прочитал в первый день 20 процентов всей книги и 8 страниц, во второй день 40 процентов оставшихся страниц и 8 страниц, а в третий день 20 процентов оставшихся страниц, но осталось 32 страницы прочитать. сколько в книге страниц? Сколько он прочитал в первый день?

Автор: Гость