Читатель прочитал в первый день 20 процентов всей книги и 8 страниц, во второй день 40 процентов оставшихся страниц и 8 страниц, а в третий день 20 процентов оставшихся страниц, но осталось 32 страницы прочитать. сколько в книг...
Математика
Читатель прочитал в первый день 20 процентов всей книги и 8 страниц, во второй день 40 процентов оставшихся страниц и 8 страниц, а в третий день 20 процентов оставшихся страниц, но осталось 32 страницы прочитать. сколько в книге страниц? Сколько он прочитал в первый день?
Ответ(ы):
Гость:
100-20=80%=0,8 -это 32стр 32:0,8=40стр осталось прочитать после второго дня 40+8=48стр 100-40=60%=0,6 -это 48стр 48:0,6=80стр осталось прочитать после первого дня 80+8=88стр 100-20=80%=0,8--это 88стр 88:0,8=110страниц в книге 110*0,2+8=22+8=30страниц прочитал в первый день
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