5/12 записать в виде суммы аликвотных дробей с разными знаменателями
Математика
5/12 записать в виде суммы аликвотных дробей с разными знаменателями
Ответ(ы):
Гость:
5/12=1/3+1/12=1/4+1/6
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